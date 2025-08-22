Íþróttir | mbl | 22.8.2025 | 7:44

Bröndby fær háa sekt eftir ólætin í Víkinni

Lögreglan þurfti að beita piparúða á stuðningsmenn Bröndby.
Danska knattspyrnuliðið Bröndby hefur verið sektað af evrópska knattspyrnusambandinu um 25 þúsund evrur sem jafngildir um 3,6 milljónum króna vegna hegðunar stuðningsmanna liðsins í fyrri leiknum gegn Víkingi í Sambandsdeildinni sem fram fór á Víkingsvelli á dögunum.

Danska ríkisútvarpið, DR, greinir frá. Bröndby tapaði leiknum, 3:0, og eftir leikinn ollu stuðningsmenn Bröndby miklu tjóni bæði á stúku og ferðaklósettum og lentu í slagsmálum sem lögreglan þurfti að leysa úr með piparúða.

Í úrskurði UEFA segir að stuðningsmennirnir hafi „sent skilaboð sem hæfa ekki íþróttaviðburði“, án þess að greint sé nánar frá innihaldi þeirra skilaboða.

Bröndby hafði betur í síðari leiknum á heimavelli, 4:0, og komst áfram í forkeppni Sambandsdeildarinnar. Í gær mætti liðið franska liðinu Strassborg í fyrri viðureign liðanna í einvígi um að komast í deildarkeppnina og lyktaði leiknum með markalausu jafntefli.

