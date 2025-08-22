Erfiðasta mótorhjólakeppni ársins

Búast má við erfiðustu mótorhjólakeppni ársins þegar Víkingar Bolaöldu Hard Enduro fer fram dagana 23. - 24. ágúst í Bolaöldu.
Keppnin hefur á örfáum árum fest sig í sessi sem einstakur vettvangur þar sem fremstu torfæru- og enduroökumenn landsins etja kappi í krefjandi íslenskri náttúru.
Að þessu sinni verður keppnin þó enn stærri viðburður því hingað til Íslands kemur sjálfur Mario Román, heimsþekktur hard enduro atvinnumaður frá Spáni, sem hefur unnið margar af stærstu þrautakeppnum heims.
Ásamt honum eru fleiri erlendir keppendur á leiðinni og auðvitað munu allir bestu enduro ökumenn íslands mæta til leiks.
Aðalkeppnin hefst kl. 12 sunnudaginn 24. ágúst þar sem brautin hefst á þrautabraut sem keppendur þurfa að klára áður en íslenskir og erlendir keppendur takast á við torfærur, kletta og gil í eftirtektarverðu landslagi.