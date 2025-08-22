Myndir: Rafmögnuð stemmning á Ísafirði

Ísfirðingar fögnuðu dátt á Silfurtorgi í hjarta Ísafjarðarbæjar er Vestri tók forystuna í bikarúrslitaleiknum á móti Val á Laugardalsvellinum.
Fjöldi Ísfirðinga er mættur á leikinn í Reykjavík en þeir sem voru eftir heima fylgjast margir með leiknum á stórum skjá í miðbæ Ísafjarðar.
Halldór Sveinbjörnsson, fréttaritari mbl.is og Morgunblaðsins, er á staðnum og segir stemmninguna rafmagnaða eftir að Jeppe Pedersen þrumaði knettinum í vinkilinn og kom Vestra í 0:1.
„Það er gaman þegar Davíð er að stríða Golíat,“ sagði hann í samtali við mbl.is skömmu eftir markið.