Myndir: Rafmögnuð stemmning á Ísafirði

Ekki sakar að hitinn mælist um 14 stig.
Ekki sakar að hitinn mælist um 14 stig.
Ísfirðingar fögnuðu dátt á Silfurtorgi í hjarta Ísafjarðarbæjar er Vestri tók forystuna í bikarúrslitaleiknum á móti Val á Laugardalsvellinum.

Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn
Vestri bikarmeistari í fyrsta sinn

Fjöldi Ísfirðinga er mættur á leikinn í Reykjavík en þeir sem voru eftir heima fylgjast margir með leiknum á stórum skjá í miðbæ Ísafjarðar. 

Fjölbreyttur hópur fólks.
Fjölbreyttur hópur fólks.

Halldór Sveinbjörnsson, fréttaritari mbl.is og Morgunblaðsins, er á staðnum og segir stemmninguna rafmagnaða eftir að Jeppe Pedersen þrumaði knettinum í vinkilinn og kom Vestra í 0:1.

„Það er gaman þegar Davíð er að stríða Golíat,“ sagði hann í samtali við mbl.is skömmu eftir markið.

Leikurinn er æsispennandi.
Leikurinn er æsispennandi.
Þeir skora sem þora.
Þeir skora sem þora.

