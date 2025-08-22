Íþróttir | mbl | 22.8.2025 | 22:53

Öruggt hjá Hilmari – Guðbjörg og Baldvin unnu

Hilmar Örn Jónsson vann öruggan sigur.
Hilmar Örn Jónsson vann öruggan sigur.

Hilmar Örn Jónsson úr FH vann öruggan sigur í sleggjukasti karla á Meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum á Selfossi í kvöld.

Hann kastaði lengst allra eða 72,30 metra. Annar varð Mímir Sigurðsson úr FH með kast upp á 50,45 m og Ingvar Freyr Snorrason úr ÍR varð þriðji en hann kastaði 45,25 m.

Mótið hófst á 400 m hlaupi kvenna og þar kom Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir úr ÍR fyrst í mark á 56,36 sek. Önnur var Eyrún Svala Gustavsdóttir úr Breiðabliki á 59,04 sek. og þriðja var Hafdís Anna Svansdóttir úr UÍA á 59,59 sek.

Í 400 m hlaupi karla kom Sæmundur Ólafsson úr ÍR fyrstur í mark á 49,91 sek. Annar var Kjartan Óli Bjarnason úr Fjölni á 50,51 sek. og þriðji var Bjarni Anton Theódórsson úr ÍR á 51,42 sek.

Helga Lilja Maack úr ÍR kom fyrst í mark í 1500 m hlaupi kvenna á tímanum 4:48,17 mín. Önnur var Sara Mjöll Smáradóttir úr ÍR á 4:49,72 mín. og þriðja var Íris Dóra Snorradóttir úr FH á 4:53,56 mín.

Baldvin Þór Magnússon úr UFA kom fyrstur í mark í 1500 m hlaupi karla á tímanum 3:59,42 mín. Annar var Kristinn Þór Kristinsson úr Selfossi á 4:01,81 mín. og þriðji var Jökull Bjarkason úr ÍR á 4:09,91 mín.

Hanna María Petersdóttir úr Fjölni vann stangarstökk kvenna en hún stökk 3,20 m. Önnur var Katrín Tinna Pétursdóttir, einnig úr Fjölni, sem stökk 2,90 m og þriðja var Ísold Assa Guðmundsdóttir úr HSK/Selfossi en hún stökk 2,70 m.

