Sindri Hrafn Guðmundsson hafði mikla yfirburði í spjótkasti á Meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum á Selfossi í dag. FH-ingurinn kastaði lengst 76,35 metra og var langt á undan næstu mönnum. Hann kastaði yfir 80 metra í fyrsta kasti en það var ógilt.
Örn Davíðsson úr HSK/Selfossi varð annar með kast upp á 59,06 metra og Garðar Atli Gestsson úr UFA þriðji en hann bætti sinn besta árangur er hann kastaði 51,33 metra.
Í kvennaflokki sigraði Bryndís Embla Einarsdóttir úr HSK/Selfossi. Hún kastaði lengst 45,67 metra sem er hennar besta kast á ferlinum. Hún er aðeins 15 ára gömul en Bryndís og Sindri æfa bæði hjá Íslandsmethafanum Einari Vilhjálmssyni.
Elena Soffía Ómasdóttir úr UFA varð önnur með 42,09 metra kast og María Rún Gunnlaugsdóttir úr ÍR varð þriðja en hún kastaði 41,07 metra. Ísold Sævarsdóttir úr FH kom næst með 35,57 metra kast.