Íþróttir | mbl | 23.8.2025 | 12:32

Hlynur Íslandsmeistari í maraþoni

Hlynur Andrésson er Íslandsmeistari í maraþoni.
Hlynur Andrésson er Íslandsmeistari í maraþoni. Ljósmynd/FRÍ

Hlynur Andrésson varð í dag Íslandsmeistari í maraþoni en hann kom fyrstur Íslendinga í mark í Reykjavíkurmaraþoninu.

Hlynur hljóp á 2:25,50 klukkutímum og var 13 sekúndum frá eigin Íslandsmeti sem hann setti fyrir fjórum árum síðan. Jose Sousa frá Portúgal kom fyrstur allra í mark.

Dagur Benediktsson kom fyrstur í mark í hálfmaraþoni en hann hljóp á 1:12,52 klukkutíma. Elísa Kristinsdóttir kom fyrst í mark í kvennaflokki á 1:18,32 klukkutíma.

Baldvin Þór Magnússon kom fyrstur í mark í 10km hlaupi en hann hljóp á 29:36 mínútum. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Hraðbankastuldur: Kona úrskurðuð í gæsluvarðhald Skiptar skoðanir um fyrirkomulagið og verðlagið ríflegt Engin alþjónustuskylda við virka samkeppni Ákærur vofa yfir netverslunum
Fleira áhugavert
Hörður: Neytendur hafa orðið fyrir tjóni Ákærur vofa yfir netverslunum Bryndís Klara mun bjarga mannslífum Átta vikna áætlun um stuðning við starfsfólk