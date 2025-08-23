Hlynur Íslandsmeistari í maraþoni

Hlynur Andrésson varð í dag Íslandsmeistari í maraþoni en hann kom fyrstur Íslendinga í mark í Reykjavíkurmaraþoninu.
Hlynur hljóp á 2:25,50 klukkutímum og var 13 sekúndum frá eigin Íslandsmeti sem hann setti fyrir fjórum árum síðan. Jose Sousa frá Portúgal kom fyrstur allra í mark.
Dagur Benediktsson kom fyrstur í mark í hálfmaraþoni en hann hljóp á 1:12,52 klukkutíma. Elísa Kristinsdóttir kom fyrst í mark í kvennaflokki á 1:18,32 klukkutíma.
Baldvin Þór Magnússon kom fyrstur í mark í 10km hlaupi en hann hljóp á 29:36 mínútum.