Íslandsmeistari og þrisvar yfir mótsmetinu

Hera Christensen býr sig undir að kasta í dag.
Hera Christensen úr FH vann kringlukastskeppnina á Meistaramóti Íslands í frjálsum íþróttum með yfirburðum. Hún kastaði lengst 51,82 metra, sem er nýtt mótsmet.

Hún byrjaði á því að slá mótsmetið strax í fyrsta kasti er hún kastaði 50,99 metra. Hún gerði svo gott betur í fimmta kasti en þá kastaði hún 51,82 metra.

Í sjötta og síðasta kastinu fór kringlan 51,32 metra sem var einnig yfir sjö ára gömlu mótsmeti Thelmu Lindar Kristjánsdóttur.

Kristín Karlsdóttir, einnig úr FH, varð önnur með kast upp á 43,62 metra og Katharina Ósk Emilsdóttir úr ÍR var þriðja en hennar lengsta kast var 42,05 metrar.

