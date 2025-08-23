Skemmtiskokk tafðist vegna mannfjöldans

Skipuleggendur Reykjavíkurmaraþons Íslandsbanka sammælast um að hlaupið hafi gengið þrusuvel fyrir sig.
Metskráning var í öllum fjórum vegalengdum maraþonsins að þessu sinni og veðrið hélt sig að mestu til hlés þar til flestir voru komnir í mark og ræsingum lokið.
Í takt við skráningarmet kom mikill fjöldi viðstaddur til þess að fylgjast með hlaupinu og hvetja þátttakendur til dáða – raunar svo margir að skemmtiskokkið, sem átti að fara af stað klukkan tólf, tafðist eilítið að sögn skipuleggjenda.
Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, verkefnisstjóri Reykjavíkurmaraþons, segir framkvæmd hlaupsins hafa gengið þrusuvel og ótrúlegan fjölda fólks hafa verið viðstaddan.
„Haustið er nú fyrst farið að gera vart við sig, það er nýbyrjað að rigna á okkur. En mætingin var virkilega góð og ótrúlega mikil stemning meðal hlaupara og áhorfenda,“ segir hún.
Tæplega 16.000 manns tóku þátt í hlaupinu þegar upp var staðið að sögn Hrefnu, en alls skráðu um 17.700 manns sig til leiks.
Næst á dagskrá skipuleggjenda maraþonsins sé að skoða hvernig hægt væri að taka á móti fleiri þátttakendum á næsta ári – af þátttökutölunum í ár að dæma sé eftirspurnin greinileg.
Hrefna segir óvíst hvort áhorfendamet hafi verið slegið en að það hafi sannarlega verið margir áhorfendur viðstaddir.
„Við höfum ekki verið að telja áhorfendur síðustu ár svo við getum ekki fullyrt að um metfjölda áhorfenda sé að ræða en hvatningin á brautinni var þrusugóð,“ segir hún.
Tafir hafi orðið á skemmtiskokkinu vegna þess hversu margir hafi verið búnir að stilla sér upp til þess að fylgjast með því.
„Hlaupararnir sjálfir áttu í miklu basli við að komast í rásmarkið, við þurftum að ryðja fólki í burtu svo fólk gæti komist inn og hlaupið af stað,“ segir Hrefna og bætir því við að það hafi verið ánægjulegt að sjá svona marga komna til að fylgjast með sínum nánustu hlaupa.
Frímann Ari Ferdinandsson, framkvæmdastjóri Íþróttabandalags Reykjavíkur, segir framvindu hlaupsins hafa gengið vel utan smávægilegrar glímu við vindöflin, en í morgun fauk uppsettur búnaður á nokkrum stöðum.
Hlauparar urðu einnig fyrir barðinu á vindinum og segir nýkrýndur Íslandsmeistari í maraþonhlaupi, Hlynur Andrésson, vindagang meðfram Granda, Ægissíðu og Sæbraut hafa hamlað sér töluvert.