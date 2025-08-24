ÍR-ingar Íslandsmeistarar í frjálsum íþróttum

Um helgina fór fram Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum á Selfossi. ÍR-ingar urðu Íslandsmeistarar félagsliða í ár en ÍR hlaut alls 83,5 stig. Í 2. sæti varð lið FH með 55,5 stig og í 3. sæti varð lið Fjölnis með 28 stig. Mótið stóð frá föstudegi fram á sunnudag og var keppt í ýmsum greinum og allt fremsta frjálsíþróttafólk landsins meðal keppenda. Keppt var til úrslita í 14 greinum í dag.
Gunnar Eyjólfsson úr FH vann stangarstökk karla en hann stökk 4,45 metra. Annar var Grétar Björn Unnsteinsson úr Fjölni sem einnig stökk 4,45 metra og jafnir í þriðja sæti voru Karl Sören Theódórsson úr Ármanni og Sindri Magnússon úr Breiðabliki en þeir stukku báðir 4,25 metra.
Irma Gunnarsdóttir úr FH vann þrístökk kvenna en hún stökk 13,24 metra. Önnur var Anna Metta Óskarsdóttir úr HSK/Selfoss sem stökk 11,55 metra og þriðja var Katrín Marey Magnúsdóttir úr ÍR en hún stökk 11,46 metra.
Ísold Sævarsdóttir úr FH kom fyrst í mark í 100 metra grindahlaupi kvenna á 14,21 sekúndum sem er persónuleg bæting um 10 sekúndubrot. Önnur var María Rún Gunnlaugsdóttir úr ÍR á 14,43 sekúndum og þriðja var Súsanna Guðlaug Halldórsdóttir úr UMSS á 16,55 sekúndum.
Í 110 metra grindahlaupi karla kom Ívar Kristinn Jasonarson úr ÍR fyrstur í mark á 15,27 sekúndum og annar var Ívar Ylur Birkisson úr HSK/Selfoss á 15,31 sekúndum.
ÍR-ingurinn Sigursteinn Ásgeirsson kastaði lengst í kúluvarpi karla en lengsta kast hans var 16,49 metrar. Annar ÍR-ingur, Benedikt Gunnar Jónsson, hafnaði í öðru sæti en hann kastaði 13,88 metra og þriðji var FH-ingurinn Mímir Sigurðsson sem kastaði 12,89 metra.
FH-ingurinn Íris Dóra Snorradóttir kom fyrst í mark í 5000 metra hlaupi kvenna á 17:57,70 mínútum, önnur var Íris Anna Skúladóttir sem einnig keppir fyrir FH á 17:59,23 mínútum og þriðja var Iðunn Björg Arnaldsdóttir úr ÍR á 18:36,94 mínútum.
Blikinn Arnar Pétursson kom fyrstur í mark í 5000 metra hlaupi karla á 16:06,16 mínútum eftir hörkuspennandi lokametra, en hann var aðeins 7 sekúndubrotum á undan Jökli Bjarkasyni sem kom annar í mark á 16:06,23 mín og þriðji var Stefán Kári Smárason (FH) á 16:13,24 mín.
Í kúluvarpi kvenna voru ÍR-ingar í efstu þremur sætunum. Erna Sóley Gunnarsdóttir kastaði lengst í kúluvarpi kvenna en lengsta kast hennar í dag var 17,09 metrar. Önnur var Irma Gunnarsdóttir með kast upp á 13,21 metra og þriðja var Katharina Ósk Emilsdóttir sem kastaði 12,95 metra.
Fjölnismaðurinn Guðjón Dunbar D. Þorsteinsson stökk lengst allra í þrístökki karla eða 14,50 metra. Annar var Þórarinn Bjarki Sveinsson úr FH sem stökk 12,81 metra og Egill Atlason Waagfjörð úr Kötlu varð þriðji með stökk upp á 12,72 metra.
Guðni Valur Guðnason úr ÍR vann kringlukast karla með kasti upp á 56,16 metra. Annar var Mímir Sigurðsson úr FH, en hann kastaði 51,83 metra, og þriðji var Hjálmar Vilhelm Rúnarsson úr HSK/Selfoss sem kastaði 42,95 metra.
Í 200 metra hlaupi karla varð ÍR-ingurinn Sæmundur Ólafsson hlutskarpastur á tímanum 22,26 sekúndum. Næstur á nýju persónulegu meti kom annar ÍR-ingur, Ingvar Elíasson á 22,57 sekúndum og þriðji í mark var Kjartan Óli Bjarnason úr Fjölni á 22,66 sekúndum.
Í 200 metra hlaupi kvenna kom Eir Chang Hlésdóttir úr ÍR fyrst í mark á 24,74 sekúndum. Önnur var Ingibjörg Sigurðardóttir, einnig úr ÍR, á 25,79 sekúndum og þriðja var Lena Rún Aronsdóttir úr FH á 26,28 sekúndum.
Í 4×400 metra boðhlaupi kvenna kom sveit ÍR-A fyrst í mark á 4:04,87 mín. Önnur var sveit Fjölnis á 4:15,28 mín og þriðja var sveit ÍR-B á 4:40,95 mín. Í 4×400 m boðhlaupi karla kom sveit ÍR-A fyrst í mark á 3:26,29 mín. Önnur var sveit Fjölnis á 3:35,58 mín og þriðja var sveit ÍR-B á 3:50,31 mín.