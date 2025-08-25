Íþróttir | mbl | 25.8.2025 | 20:55

Silfur á HM og nýtt Íslandsmet

Snævar Örn Kristmannsson með þjálfaranum sínum Peter Garajszky.
Snævar Örn Kristmannsson með þjálfaranum sínum Peter Garajszky. Ljósmynd/Bergrún

Sundmaðurinn Snævar Örn Kristmannsson úr Breiðabliki/ÍFR hreppti silfurverðlaun og setti nýtt Íslandsmet í 50 metra flugsundi á heimsmeistaramóti Virtus í sundi í Taílandi í nótt. Hann keppir í flokki 3 hjá Virtus, flokki sundmanna með einhverfugreiningar.

Fyrra met Snævars í greininni var 27,52 sekúndur sem hann setti í apríl á þessu ári en nú bætti hann um betur, landaði silfri á HM þegar hann kom í bakkann á tímanum 27,20 sekúndur og bætti þar fyrra metið sitt nokkuð myndarlega.

Snævar hefur ekki sungið sitt síðasta á HM í Taílandi en hann var skráður til leiks í fjórum greinum. Á miðvikudag er keppni í 200m flugsundi, á fimmtudag 100m flugsund og 50m skriðsund á föstudag.

