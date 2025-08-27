Íþróttir | mbl | 27.8.2025 | 16:30

Þrír Íslendingar keppa á HM

Erna Sóley Gunnarsdóttir keppir á HM.
Erna Sóley Gunnarsdóttir keppir á HM. mbl.is/Kristinn Magnússon

Þrír Íslendingar mæta til leiks á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Tókýó í Japan dagana 13.-21. september.

Ólympíufarinn Erna Sóley Gunnarsdóttir keppir í kúluvarpi. Erna er í 32. sæti heimslistans og ríkjandi Íslandsmeistari í greininni og eins á hún Íslandsmetin bæði utanhúss (17,91 m) og innanhúss (17,92 m). Þetta er annað heimsmeistaramót Ernu Sóleyjar utanhúss en hún var meðal keppenda á HM Búdapest 2023.

Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir keppir í sleggjukasti en hún sló Íslandsmetið á Íslandsmótinu um síðustu helgi þegar hún kastaði 71,38 metra. Hún er á leiðinni á sitt fyrsta heimsmeistaramót.

Þá keppir Sindri Hrafn Guðmundsson í spjótkasti. Hann er í 30. sæti heimslistans. Sindri Hrafn er ríkjandi Íslandsmeistari og á þriðja lengsta kast íslensks karlmanns í greininni sem er 82,55 m frá því í fyrrasumar. Þetta er fyrsta heimsmeistaramót Sindra Hrafns í fullorðinsflokki.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hraðbankaræningjanum boðið að taka þátt Mette Frederiksen baðst afsökunar „Bylting“ í heilbrigðisþjónustu Miklir áverkar á líkinu
Fleira áhugavert
Vilja samræmd próf eins og áður tíðkuðust 740 manns bíða eftir plássi á Stúdentagörðunum Fjórða hver kona á örorku í sumum árgöngum „Bylting“ í heilbrigðisþjónustu