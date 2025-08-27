Þrír Íslendingar keppa á HM

Þrír Íslendingar mæta til leiks á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Tókýó í Japan dagana 13.-21. september.
Ólympíufarinn Erna Sóley Gunnarsdóttir keppir í kúluvarpi. Erna er í 32. sæti heimslistans og ríkjandi Íslandsmeistari í greininni og eins á hún Íslandsmetin bæði utanhúss (17,91 m) og innanhúss (17,92 m). Þetta er annað heimsmeistaramót Ernu Sóleyjar utanhúss en hún var meðal keppenda á HM Búdapest 2023.
Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir keppir í sleggjukasti en hún sló Íslandsmetið á Íslandsmótinu um síðustu helgi þegar hún kastaði 71,38 metra. Hún er á leiðinni á sitt fyrsta heimsmeistaramót.
Þá keppir Sindri Hrafn Guðmundsson í spjótkasti. Hann er í 30. sæti heimslistans. Sindri Hrafn er ríkjandi Íslandsmeistari og á þriðja lengsta kast íslensks karlmanns í greininni sem er 82,55 m frá því í fyrrasumar. Þetta er fyrsta heimsmeistaramót Sindra Hrafns í fullorðinsflokki.