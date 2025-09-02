500 skólakrakkar á fleygiferð í Norðlingaholti

Ólympíuhlaup Íslands fór fram við Norðlingaskóla í Reykjavík í gær en um 500 manns tóku þátt í hlaupinu.
Hægt var að velja um nokkrar vegalengdir en stysta vegalengdin var 2,5 kílómetrar og sú lengsta 22,5 kílómetrar. Alls hlupu þátttakendur 3.816 kílómetra á milli sín.
Hlaupaleiðin var um bæði Heiðmörk og Norðlingaholt, tvær náttúruperlur í útjaðri höfuðborgarsvæðisins.
„Við erum ótrúlega stolt af krökkunum,“ sagði Anna Björg Björnsdóttir, íþróttakennari í Norðlingaskóla í samtali við mbl.is.
Þau lögðu sig öll fram, bæði þegar kom að því að hlaupa og einnig þegar kom að því að skapa jákvæða stemningu í kringum hlaupið.
Þetta var frábær dagur í alla staði,“ bætti Anna Björg við í samtali við Morgunblaðið en Ólympíuhlaup Íslands er árlegur viðburður sem hefur það að markmiði að hvetja börn og ungmenni til hreyfingar, samstöðu og útivistar.