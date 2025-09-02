500 skólakrakkar á fleygiferð í Norðlingaholti

Íþróttir | mbl | 2.9.2025 | 22:32

500 manns hlupu í Norðlingaholti í gær.
500 manns hlupu í Norðlingaholti í gær.
Bjarni Helgason
Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Ólympíuhlaup Íslands fór fram við Norðlingaskóla í Reykjavík í gær en um 500 manns tóku þátt í hlaupinu.

Hægt var að velja um nokkrar vegalengdir en stysta vegalengdin var 2,5 kílómetrar og sú lengsta 22,5 kílómetrar. Alls hlupu þátttakendur 3.816 kílómetra á milli sín.

Hlaupaleiðin var um bæði Heiðmörk og Norðlingaholt, tvær náttúruperlur í útjaðri höfuðborgarsvæðisins. 

Solt af krökkunum

„Við erum ótrúlega stolt af krökkunum,“ sagði Anna Björg Björnsdóttir, íþróttakennari í Norðlingaskóla í samtali við mbl.is.

Þau lögðu sig öll fram, bæði þegar kom að því að hlaupa og einnig þegar kom að því að skapa jákvæða stemningu í kringum hlaupið.

Þetta var frábær dagur í alla staði,“ bætti Anna Björg við í samtali við Morgunblaðið en Ólympíuhlaup Íslands er árlegur viðburður sem hefur það að markmiði að hvetja börn og ungmenni til hreyfingar, samstöðu og útivistar. 

Skólakrakkar á öllum aldri tóku þátt í hlaupinu.
Skólakrakkar á öllum aldri tóku þátt í hlaupinu. Ljósmynd/Zsuzsabba
Elvar Þór Friðriksson, Anna Björg Björnsdóttir, Sandra Rán Garðarsdóttir og …
Elvar Þór Friðriksson, Anna Björg Björnsdóttir, Sandra Rán Garðarsdóttir og Zsuzsanna Oláhné Szentimrey. Ljósmynd/Zsuzsabba
Ljósmynd/Zsuzsabba
Ljósmynd/Zsuzsabba
Ljósmynd/Zsuzsabba
Ljósmynd/Zsuzsabba
