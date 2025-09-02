Valskonur skora á karlalið Vals

Kvennalið Vals í handbolta, ríkjandi Íslands- og Evrópubikarmeistari, hefur nú riðið á vaðið og marserað áfram fyrir jafnrétti að því er kemur fram í tilkynningu frá UN Women á Íslandi og ÍSÍ.
Marseringin er liður í því að íþróttahreyfingin geri sig meira gildandi í jafnréttisbaráttunni og taki þátt í herferðinni March Forward fyrir jafnrétti kynjanna, sem UN Women á Íslandi ýtti úr vör á alþjóðlegum baráttudegi kvenna þann 8. mars síðastliðinn.
Til að vekja athygli á málefninu og herferðinni, er fólk um allan heim hvatt til að taka þátt í samstöðugjörningi á samfélagsmiðlum. Gjörningurinn felst í því að ganga nokkur skref aftur á bak, sem tákn um það alvarlega bakslag sem hefur orðið í jafnréttismálum á heimsvísu, og marsera svo áfram í takt, sem tákn um samstöðu og þörfina á því að halda áfram í átt að fullu jafnrétti.
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og kvennalið Vals í handbolta hafa tekið höndum saman til að virkja íþróttahreyfinguna. Willum Þór Þórsson, forseti sambandsins hvetur íþróttahreyfinguna til þess að taka sér stöðu og leggja jafnréttisbaráttunni lið og vekja athygli á málefninu með því að framkvæma samstöðugjörninginn.
Hann hvetur íþróttalið og -fólk til að pósta á samfélagsmiðla þegar þau ganga aftur á bak og marsera áfram og síðan skora á önnur úr hreyfingunni til að gera slíkt hið sama.
Valskonur voru það lið er reið á vaðið og skorar liðið á meistaraflokk karla í fótbolta í Val:
Þá marseruðu forseti, framkvæmdastjórn og framkvæmdastjóri ÍSÍ einnig og var myndbandið birt á samfélagsmiðlum ÍSÍ:
Willum Þór segir að íþróttahreyfingin sé stærsta fjöldahreyfing landsins og hjá henni, líkt og í samfélaginu öllu, sé mikilvægt að hafa skýra stefnu um jafnrétti.
„Í alþjóðlegum samanburði stendur Ísland vel þegar kemur að jafnrétti í íþróttastarfi en það er mikilvægt að halda áfram og gera betur. ÍSÍ og Jafnréttisstofa hafi á undangengnum árum átt í góðu samstarfi og nýverið var jafnréttisáætlun fyrir íþróttafélög uppfærð.
Áætlunin er ekki formsatriði, heldur verkfæri sem á m.a. að tryggja að íþróttastarfið sé öruggt og aðgengilegt fyrir öll kyn og hópa samfélagsins,“ segir Willum Þór.
Hann segist vonast til að félög innan ÍSÍ leggi sitt af mörkum til þess að gera þessa mikilvægu herferð sýnilega með íþróttafólk í fararbroddi úr öllum íþróttagreinum. „Við vonumst til að skapa ákveðna bylgju iðkenda, liða, hópa, þjálfara og sjálfboðaliða sem vilja vera með og vekja athygli á því hversu mikilvægt er að uppræta kynbundið ofbeldi innan sem utan vallar,“ segir Willum Þór.
Stella Samúelsdóttir, framkvæmdastýra UN Women á Íslandi segir konur og hinsegin fólk um allan heim hafa orðið fyrir kerfisbundinni afturför í mannréttindum sínum. „Jafnvel í lýðræðisríkjum sem við berum okkur saman við hafa nú verið sett lög sem skerða rétt þessara hópa.
Í fjórðungi ríkja heims varð afturför í jafnréttismálum á síðasta ári. Jafnvel hér á Íslandi sjáum við hvernig kynbundið ofbeldi hefur aukist, hvernig stafrænt ofbeldi gegn ungum konum og stúlkum hefur aukist.
Við sjáum hvernig jafnréttisumræða verður pólitískari, hvernig upplýsingaóreiða er notuð til að grafa undan þeirri baráttu sem við höfum háð svo lengi. En þetta bakslag er ekki óhjákvæmilegt! Við getum stöðvað það með því að standa saman og það er það sem Valskonur og ÍSÍ eru að sýna í dag í verki.“
Þá fagnar hún því að íþróttahreyfingin taki boltann. ,,Unga fólkið okkar er í miklum mæli iðkendur í íþróttahreyfingunni og horfir meðal annars til íþróttafólks og þjálfara þegar kemur að fyrirmyndum. Það er því mjög mikilvægt að íþróttahreyfingin setji gott fordæmi og hafi jafnrétti alltaf að leiðarljósi.“
Handbók unnin af UN Women og UNESCO, með styrk frá íslenskum og áströlskum stjórnvöldum, fjallaði á greinagóðan hátt um kynbundið ofbeldi og áreitni innan íþrótta. Þar voru jafnframt lagðar fram tillögur um hvernig megi uppræta kynbundið ofbeldi innan íþrótta og styðja betur við þolendur. Í handbókinni kom eftirfarandi fram:
- 21% atvinnukvenna í íþróttum urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi sem barn í íþróttum. Þetta er tvöfalt hærra hlutfall en meðal atvinnumanna í íþróttum.
- Fatlaðar íþróttakonur eru þrefalt líklegri til að verða fyrir ofbeldi en ófatlaðar íþróttakonur.
- Tilkynningum um heimilisofbeldi fjölgar samhliða stórum íþróttaviðburðum á borð við heimsmeistaramótið í fótbolta.
- Íþróttakonur treysta sér ekki til að tilkynna ofbeldi af ótta við að þeim verði refsað og það hafi áhrif á íþróttaferil þeirra.
Auglýsing fyrir March Forward herferðina dreifðist út um allan heim í mars. Hér má sjá auglýsinguna: