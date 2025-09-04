Skautapar brýtur blað í íslenskri íþróttasögu

Í fyrsta sinn í sögunni á Ísland sitt eigið skautapar á alþjóðlegu sviði og hefur það farið af stað með miklum látum.
Júlía Sylvía Gunnarsdóttir og Manuel Piazza, sem hófu að skauta saman í ágúst 2024, hafa nú þegar vakið athygli fyrir frammistöðu sína og tryggt sér 18. sæti á Evrópumeistaramótinu 2025. Það eitt og sér er stór áfangi, en nú stendur parið frammi fyrir sínu stærsta verkefni til þessa, úrtökumóti fyrir Vetrarólympíuleikana 2026.
Mótið fer fram í Beijing í Kína síðar í mánuðinum, frá 17. til 21. September, og er einungis eitt af tveimur mótum sem gefa sæti á ÓL2026. Hitt var heimsmeistaramótið fyrr á árinu.
Samtals eru 19 pláss fyrir pör í paraskautum á Vetrarólympíuleikunum. Á heimsmeistaramótinu tryggðu 16 pör sér keppnisrétt og eru því eingöngu þrjú laus pláss eftir en tólf pör eru skráð á úrtökumótið.
Því er þetta síðasta og eina tækifærið fyrir Júlíu Sylvíu og Manuel til að tryggja Íslandi þátttöku á Ólympíuleikum í paraskautum, og í fyrsta skipti sem Ísland sendir par til leiks í þessari grein.
Þetta markar aðeins í annað sinn sem íslenskir skautarar taka þátt í svona úrtökumóti, og því er ljóst að þróunin í listskautum hér á landi er á mikilli uppleið.