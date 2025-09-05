Hrækti á andstæðing eftir sex sekúndna leik

Varnarmaðurinn Jalen Carter gæti átt yfir höfði sér bann fyrir atvik sem átti sér stað þegar hann og liðsfélagar hans í Philadelphia Eagles unnu 24:20-heimasigur á Dallas Cowboys í upphafsleik NFL-deildarinnar í ruðningi í nótt.
Örfáar sekúndur voru liðnar af leiknum þegar Carter tók upp á því að hrækja á Dak Prescott leikstjórnanda Dallas. Einn dómaranna var nálægt atvikinu, tók eftir því og var Carter vísað í sturtu.
Carter á yfir höfði sér vænlega sekt fyrir atvikið og þá gæti hann einnig verið á leiðinni í leikbann.