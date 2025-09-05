Íþróttir | mbl | 5.9.2025 | 17:46

Tyson og Mayweather mætast í hringnum

Mike Tyson.
Mike Tyson. AFP/Patrick T. Fallon

Hnefaleikakapparnir Mike Tyson og Floyd Mayweather munu mætast í sýningarbardaga á næsta ári.

Tilkynnt hefur verið um að bardaginn fari fram en ekki liggur fyrir nákvæmlega hvar eða hvenær, einungis að hann muni eiga sér stað á næsta ári.

Tyson er 59 ára gamall og sneri aftur í hringinn eftir 19 ára fjarveru í nóvember síðastliðnum þegar hann tapaði fyrir YouTube-stjörnunni Jake Paul.

Mayweather er 48 ára gamall og tók síðast þátt í keppnisbardaga fyrir átta árum en hefur boxað í sýningarbardögum síðan þá.

Tyson og Mayweather mættust aldrei á meðan bardagaferlum þeirra stóð en það stafaði af því að þeir voru aldrei í sama þyngdarflokki. Tyson keppti ávallt í þungavigt á meðan Mayweather var í léttari þyngdarflokkum en hann keppti oftast í veltivigt.

mbl.is
