Tyson og Mayweather mætast í hringnum

Hnefaleikakapparnir Mike Tyson og Floyd Mayweather munu mætast í sýningarbardaga á næsta ári.
Tilkynnt hefur verið um að bardaginn fari fram en ekki liggur fyrir nákvæmlega hvar eða hvenær, einungis að hann muni eiga sér stað á næsta ári.
Tyson er 59 ára gamall og sneri aftur í hringinn eftir 19 ára fjarveru í nóvember síðastliðnum þegar hann tapaði fyrir YouTube-stjörnunni Jake Paul.
Mayweather er 48 ára gamall og tók síðast þátt í keppnisbardaga fyrir átta árum en hefur boxað í sýningarbardögum síðan þá.
Tyson og Mayweather mættust aldrei á meðan bardagaferlum þeirra stóð en það stafaði af því að þeir voru aldrei í sama þyngdarflokki. Tyson keppti ávallt í þungavigt á meðan Mayweather var í léttari þyngdarflokkum en hann keppti oftast í veltivigt.