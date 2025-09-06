„Ég er ekki alveg viss í hvaða hlutverki ég verð hér,“ sagði reynsluboltinn og fyrrverandi landsliðsfyrirliðinn Sunna Jónsdóttir í samtali við Morgunblaðið, en hún fékk nýverið félagaskipti yfir í handboltalið Fram eftir mörg ár hjá ÍBV í Vestmannaeyjum. Sunna, sem er orðin 36 ára gömul, ýjaði að því að hún myndi hætta eftir síðasta tímabili en hún verður allavega umvafin Framliðinu í vetur, en hún lék síðast fyrir félagið fyrir tólf árum.
„Ég reyndi að passa mig að gefa aldrei almennilega út að ég væri alveg hætt. Þó sagði ég í vor að þetta væri líklegast mitt síðasta tímabil. Eins og staðan er núna er ég þó ekki farin að spila og ætla aðeins að sjá hvernig landið liggur. Það hafa verið alls konar breytingar hjá mér persónulega á þessu ári. Ég er flutt í bæinn og var í góðum samskiptum við Fram í allt sumar. Ég er bara aðeins farin að kíkja á æfingar og þekki vel til hér. Ég er þakklát fyrir það tækifæri að vera hjá þessu félagi, sama í hvaða hlutverki ég verð því það er enn óljóst,“ sagði Sunna.
„Ég verð eitthvað inni á æfingum og eitthvað að hjálpa til í þriðja flokki og með U-liðið. Ég get hjálpað Fram helling og sömuleiðis Fram mér. Það er góð orka í þessu og margt spennandi. Það þarf ekki að vera að ég spili neitt, ég ætla ekki að taka mínútur af ungum stelpum nema það nauðsynlega þurfi. Ég fékk þessi skipti og fer eitthvað inn í þjálfun til að byrja með, síðan leiðir eitt af öðru,“ bætti Sunna við.
Sunna þurfti eftir tímabilið að breyta aðeins eigin forsendum og vera ekki stanslaust á fullu í handboltanum. Hún skýrði það fyrir Fram og tók félagið vel í hugleiðingar hennar.
„Ég er ekki búin að vera sú auðveldasta í samningaviðræðum og hef reynt að vera mjög heiðarleg með hvaða tíma ég get gefið í þetta. Það verður áfram áskorun að breyta mínum eigin forsendum líka, að vera ekki alveg hundrað prósent í þessu. Handboltinn er þó svo skemmtilegur og ég get gefið fullt af mér. Þetta er spennandi og verður fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast í vetur. Það er nýtt fyrir alla að maður komi inn á svona forsendum og er ég þakklát fyrir að Fram vildi bjóða mér það.“
