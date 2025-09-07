Alcaraz orðinn númer eitt

Spánverjinn Carlos Alcaraz vann Ítalann Jannik Sinner, 3:1, í úrslitum á Opna bandaríska meistaramótinu í tennis í New York í kvöld.
Donald Trump Bandaríkjaforseti var á meðal þeirra sem horfðu á tenniskappana tvo mætast en þeir eru langbestir í heiminum í dag.
Þetta var annar titill Alcaraz á Opna bandaríska meistaramótinu og er hann nú orðinn númer eitt í heiminum.
Alcaraz vann fyrsta settið 6:2 en Sinner jafnaði metin með því að vinna annað settið 6:3. Alcaraz var aftur á móti betri í síðustu tveimur settunum og vann þriðja sannfærandi, 6:1, og fjórða 6:4.