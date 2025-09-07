Íþróttir | mbl | 7.9.2025 | 21:48

Alcaraz orðinn númer eitt

Carlos Alcaraz fagnar sigrinum.
Carlos Alcaraz fagnar sigrinum. AFP/Sarah Stier

Spánverjinn Carlos Alcaraz vann Ítalann Jannik Sinner, 3:1, í úrslitum á Opna bandaríska meistaramótinu í tennis í New York í kvöld. 

Donald Trump Bandaríkjaforseti var á meðal þeirra sem horfðu á tenniskappana tvo mætast en þeir eru langbestir í heiminum í dag. 

Þetta var annar titill Alcaraz á Opna bandaríska meistaramótinu og er hann nú orðinn númer eitt í heiminum. 

Alcaraz vann fyrsta settið 6:2 en Sinner jafnaði metin með því að vinna annað settið 6:3. Alcaraz var aftur á móti betri í síðustu tveimur settunum og vann þriðja sannfærandi, 6:1, og fjórða 6:4. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Umfangsmestu loftárásir frá upphafi stríðs Voru teknir langt yfir hámarkshraða Fara yfir mögulegar aðgerðir vegna ástandsins á Gasa Segir árásina birtingarmynd grimmdar stjórnvalda
Fleira áhugavert
Treystir á hörð viðbrögð Bandaríkjanna Vissi ekki að hann yrði á nærbuxunum einum klæða Hrækti og reyndi að bíta lögreglumenn Voru teknir langt yfir hámarkshraða