Sigruðu heimamenn tvívegis í ruðningi

Í bænum Stratford-upon-Avon, fæðingarstað Williams Shakespeares á Englandi, spilaði íslenskt íþróttalið tvo útileiki um helgina og sigraði í þeim báðum. Keppt var í ruðningi sem kallaður er rugby á tungu heimamanna sem fundu upp íþróttina en áttu þrátt fyrir það ekki roð í Reykvíkinga.
Rugbyfélag Reykjavíkur er eina félagið sem spilar íþróttina hérlendis en það fagnar 15 ára afmæli í ár. Liðið hefur áður keppt við Shottery RFC sem kom til Íslands í fyrra. Þá laut liðið í lægra haldi fyrir andstæðingnum sem það vann 16:14 á laugardaginn. Liðsmenn Alcester RFC lágu einnig kylliflatir fyrir Reykvíkingum sem unnu 45:32 á sunnudaginn.
