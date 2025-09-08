Íþróttir | Morgunblaðið | 8.9.2025 | 20:15

Sigruðu heimamenn tvívegis í ruðningi

Liðin stilltu sér upp á vellinum í Stratford-upon-Avon, þar sem …
Liðin stilltu sér upp á vellinum í Stratford-upon-Avon, þar sem íslenska liðið vann frækinn sigur. Ljósmynd/DC Design Works
Morgunblaðið

Flóki Larsen

floki@mbl.is

Í bænum Stratford-upon-Avon, fæðingarstað Williams Shakespeares á Englandi, spilaði íslenskt íþróttalið tvo útileiki um helgina og sigraði í þeim báðum. Keppt var í ruðningi sem kallaður er rugby á tungu heimamanna sem fundu upp íþróttina en áttu þrátt fyrir það ekki roð í Reykvíkinga.

Rugbyfélag Reykjavíkur er eina félagið sem spilar íþróttina hérlendis en það fagnar 15 ára afmæli í ár. Liðið hefur áður keppt við Shottery RFC sem kom til Íslands í fyrra. Þá laut liðið í lægra haldi fyrir andstæðingnum sem það vann 16:14 á laugardaginn. Liðsmenn Alcester RFC lágu einnig kylliflatir fyrir Reykvíkingum sem unnu 45:32 á sunnudaginn.

