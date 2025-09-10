Íþróttir | mbl | 10.9.2025 | 22:30

Heilsu goðsagnarinnar hrakað verulega

Brett Favre er goðsögn.
Brett Favre er goðsögn. Ljósmynd/NFL-deildin

NFL-goðsögnin Brett Favre greindist með parkinson's á síðasta ári og hefur heilsu hans hrakað verulega undanfarið ár vegna sjúkdómsins skæða. Favre ræddi við ESPN um veikindin en hann er 55 ára gamall.

„Það er erfitt að kyngja og þetta er ömurlegt því það er ekkert hægt að gera. Ég geri mitt besta til að komast í gegnum hvern dag fyrir sig. Mér líður stundum eins og ég sé að kafna. Þetta er hræðilegt,“ sagði Favre.

Hann var einn besti leikstjórnandi NFL-deildarinnar í ruðningi í 20 ár. Hann varð meistari með Green Bay Pakers árið 1997 og var þrisvar valinn besti leikmaður deildarinnar.

Frá því að hann hætti hefur Favre aðallega komist í fréttirnar fyrir að vera ötull stuðningsmaður Donalds Trumps og fjárdrátt.

