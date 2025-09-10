Tólf manna landslið keppir á HM

Tólf Íslendingar taka þátt í heimsmeistaramótinu í utanvegahlaupum sem fram fer í Canfranc-Pirineos á Spáni 25. til 28. september.
Sex karlar og sex konur keppa þar fyrir Íslands hönd en það eru eftirtalin, ásamt vegalengdum:
Karlar:
Þorbergur Ingi Jónsson - 82 km
Sigurjón Ernir Sturluson - 82 km
Þorsteinn Roy Jóhannsson - 45 km
Grétar Örn Guðmundsson - 45 km
Halldór Hermann Jónsson - 45 km
Stefán Pálsson - 45 km
Konur:
Andrea Kolbeinsdóttir - 82 km
Guðfinna Björnsdóttir - 82 km
Elísa Kristinsdóttir - 82 km
Anna Berglind Pálmadóttir - 45 km
Elín Edda Sigurðardóttir - 45 km
Íris Anna Skúladóttir - 45 km