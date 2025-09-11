Íþróttir | mbl | 11.9.2025 | 10:43

82 ára heimsmetshafi tekur hanskana af hillunni

Lamberto Boranga í leik með Cesena á áttunda áratug síðustu …
Lamberto Boranga í leik með Cesena á áttunda áratug síðustu aldar. Ljósmynd/Wikipedia

Knattspyrnumarkvörðurinn Lamberto Boranga hefur ákveðið að taka hanskana af hillunni og spila með liði Trevana í sjöundu efstu deild Ítalíu. Boranga er 82 ára gamall.

Calcio England, síða sem fjallar um ítalska boltann frá öðrum hliðum en þeim hefðbundnu, vekur athygli á þessari ákvörðun markvarðarins síunga.

Í samtali við frjálsíþróttafélag Perugia sagði hann ástæðurnar fyrir frábæru líkamlegu formi sínu á efri árum vera gott mataræði og reglulega hreyfingu. Nefndi Boranga sérstaklega kynlíf í því samhengi.

Útskrifaðist sem læknir eftir ferilinn

Boranga, sem er íþróttamaður mikill og fjölhæfur, lék 250 leiki sem markvörður í ítölsku A og B-deildunum á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar og sneri sér svo á gamals aldri að frjálsíþróttum.

Hann lék meðal annars með Perugia, Fiorentina, Brescia, Reggiana, Cesena og Varese á ferlinum og útskrifaðist svo sem læknir að ferlinum loknum.

Boranga hefur nokkrum sinnum áður tekið fram hanskana; árið 1992 þegar hann var læknir neðri deildar liðsins Bastardo og svo aftur árin 2009, 2011 og 2018 er hann lék með Ammeto, Papiano og Marottese í neðri deildum Ítalíu.

Á tvö heimsmet

Boranga á tvö heimsmet í frjálsíþróttum öldunga; í þrístökki í flokki M70 og sömuleiðis í langstökki í flokki M65.

Hann hefur unnið til tíu verðlaunapeninga á stórmótum í frjálsíþróttum öldunga í gegnum tíðina. Einu sinni hefur Boranga orðið heimsmeistari utanhúss, einu sinni heimsmeistari innanhúss og tvisvar orðið Evrópumeistari innanhúss.

Auk þess að taka fram hanskana með Trevana í næsta mánuði ætlar hann einnig að taka þátt í Evrópumóti öldunga í frjálsíþróttum í Madeira í Portúgal, sem fer sömuleiðis fram í október.

