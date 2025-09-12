Íslenski hópurinn lagður af stað til Asíu

Heimsmeistaramót IPC í sundi fer fram í Singapúr 21.-27. september næstkomandi. Íslensku keppendurnir á HM eru þrír að þessu sinni og héldu af stað í langt ferðalag til Asíu í morgun.
Íslenska hópinn skipa þau Róbert Ísak Jónsson úr Firði/SH, Sonja Sigurðardóttir úr ÍFR og Thelma Björg Björnsdóttir úr ÍFR. Upphaflega stóð til að Már Gunnarsson úr ÍRB/Manchester tæki einnig þátt á mótinu en hann varð fyrir því óláni að fingurbrotna á Sumarmeistaramóti SSÍ og verður því ekki með á HM að þessu sinni.
Með í för eru Ragnar Friðbjarnarson landsliðsþjálfari ÍF í sundi, Ragnheiður Runólfsdóttir þjálfari og Steinunn Einarsdóttir aðstoðarkona.
Hópurinn verður í æfingabúðum í Taílandi 12. - 18. september og heldur svo áleiðis yfir til Singapúr til að taka þátt í heimsmeistaramótinu.
Íslensku keppendurnir þrír munu taka þátt í sex greinum á HM. Thelma Björg Björnsdóttir keppir í 100 metra bringusundi SB5 þann 25. september.
Róbert Ísak Jónsson keppir í 100 metra flugsundi og 100 metra bringusundi, flugið er á lokakeppnisdegi 27. september en bringusundskeppnin 23. september.
Þá er Sonja Sigurðardóttir skráð til leiks í þremur greinum en hennar fyrsti keppnisdagur er 24. september í 50 metra baksundi, 25. september keppir Sonja í 50 metra skriðsundi og lokagreinin hennar er á síðasta keppnisdegi 27. september þegar hún tekur þátt í 100 metra skriðsundi.