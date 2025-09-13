Íþróttir | mbl | 13.9.2025 | 10:16

Heimsmeistaramótið í frjálsum hafið

María Pérez gekk fangaði sigri í gærkvöldi.
María Pérez gekk fangaði sigri í gærkvöldi. AFP/ Antonin Thuillier

Heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum sem haldið er í Tókýó í Japan hófst í gærkvöldi.

Fyrsta keppni mótsins var í 35 kílómetra göngu karla og kvenna sem fór af stað klukkan 22:30.

Karlamegin gekk hann Evan Dunfee á besta tímanum er hann gekk í mark eftir tvo klukkutíma, 28 mínútur og 22 sekúndur.

Kvennamegin var það Ólympíumeistarinn María Pérez sem gekk á besta tímanum en hún gekk í mark eftir tvo klukkutíma, 38 mínútur og 59 sekúndur. 

Mótið er nú í fullum gangi og mun Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir keppa í undankeppni í sleggjukasti klukkan 01:55 í nótt.



 

mbl.is
