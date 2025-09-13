Heimsmeistaramótið í frjálsum hafið

Heimsmeistaramótið í frjálsum íþróttum sem haldið er í Tókýó í Japan hófst í gærkvöldi.
Fyrsta keppni mótsins var í 35 kílómetra göngu karla og kvenna sem fór af stað klukkan 22:30.
Karlamegin gekk hann Evan Dunfee á besta tímanum er hann gekk í mark eftir tvo klukkutíma, 28 mínútur og 22 sekúndur.
Kvennamegin var það Ólympíumeistarinn María Pérez sem gekk á besta tímanum en hún gekk í mark eftir tvo klukkutíma, 38 mínútur og 59 sekúndur.
Mótið er nú í fullum gangi og mun Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir keppa í undankeppni í sleggjukasti klukkan 01:55 í nótt.