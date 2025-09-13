„Það var mjög vinsælt að taka eitt ár í frí eftir menntaskólann og gera eitthvað allt annað,“ sagði kraftlyftingakonan Lucie Stefaniková í Dagmálum.
Lucie, sem er 29 ára gömul, setti Evrópumet í hnébeygju á dögunum á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum sem fram fór í Málaga á Spáni.
Lucie kom hingað til lands sem au-pair fyrir tíu árum síðan og er gift, þriggja barna móðir í dag.
„Ég var í sambandi við au-pair-skrifstofu og Ísland var tiltölulega nýtt land á listanum hjá þeim,“ sagði Lucie.
„Mamma mín vissi ekki hvað Ísland var og við héldum fyrst að fólkið hérna talaði bara ensku. Mig langaði að upplifa eitthvað allt annað,“ sagði Lucie meðal annars.
