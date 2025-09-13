Þrjú gull veitt í dag.

Keppt var til verðlauna í þremur greinum á heimsmeistaramótini í frjálsum íþróttum í Tókyó í dag.
Keppt var í 10.000 metra hlaupi kvenna í hádeginu í dag. Hlaupið var gríðarlega spennandi en það var hún Beatrice Chebet sem hafnaði með gullið er hún kom í mark eftir 30 mínútur og 37 sekúndur.
Silfrið hlaut hún Nadia Battocletti frá Ítalíu er hún kom í mark aðeins hálfri sekúndu á eftir Beatrice. Bronsið hlaut hún Gudaf Tsegay en hún var bara einni sekúndu frá gulli.
Keppt var til verðlauna í kúluvarpi karla í dag. Þar var það Bandaríkjamaðurinn Ryan Crouser sem sigraði er hann kastaði 22,34 metra. Uziel Muñoz frá Mexíkó fékk silfur er hann kastaði 22,97 metra og Ítalinn Leonardo Fabbri fékk brons er hann kastaði 21,94 metra.
Það voru aðeins fjögur sekúndubrot sem skildi af gull og silfur verðlaunahafanna í 4x400 metra blönduðu boðhlaupi í dag. Bandaríkin sigraði boðhlaupið er þau hlupu á þrem mínútum, 10 sekúndum og 18 sekúndubrotum og Bretar þurftu að sætta sig við silfur er þau hlupu á þrem mínútum, 10 sekúndum og 22 sekúndu brotum.
Suður-Afríka hafnaði í 3. sæti er þau hlupu á þrem mínútum, 11 sekúndum og 16 sekúndubrotum.