Grikkland hafði betur í mögnuðum bronsleik

Grikkland sigraði Finnlandi, 92:89, í bronsleik EM karla í körfubolta í Ríga í dag.
Leikurinn var virkilega jafn framan af en um miðjan annan leikhluta gáfu Grikkir í og komu sér í þægilega fjórtán stiga forystu í hálfleik, 48:34.
Finnland reyndi hvað það gat að koma sér aftur inn í leikinn og þegar átján sekúndur voru eftir voru Finnar aðeins þremur stigum frá Grikklandi.
Í lokasókn leiksins keyrðu Finnar upp völlinn og boltinn komst í hendur Elias Valtonen. Valtonen reyndi þriggja stiga kröfu til þess að jafna leikinn, en brotið var á honum og hann fékk þrjú víti.
Valtonen hitti úr fyrstu tveimur vítunum en þriðja geigaði. Mikael Jantunen náði hins vegar frákastinu og fékk opið skot og tækifæri til þess að stela leiknum.
Skotið hans var hins vegar of stutt og Giannis Antentoumpo tryggði Grikklandi bronsverðlaun á vítalínunni.
Eins og vanalega átti Giannis magnaðan leik er hann skoraði 30 stig, tók 17 fráköst og gaf sex stoðsendingar.
Úrslitaleikurinn EM í körfubolta, milli Tyrklands og Þýskalands, er á eftir klukkan 18:00.