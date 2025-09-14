Íþróttir | mbl | 14.9.2025 | 13:57

Heimsmet Bolts stendur enn

Oblique Seville sigraði í 100 metra hlaupi karla í dag.
Bandaríkjamaðurinn Noah Lyles náði ekki að slá met Usain Bolts eins og hann ætlaði sér þegar keppt var í 100 metra hlaupi karla á HM í frjálsum íþróttum í dag.

Usain Bolt, fljótasti maður sögunnar, var meðal áhorfenda þegar bandaríski spretthlauparinn Noah Lyles ætlaði sér að slá heimsmet hans í 100 metra hlaupi sem hann setti árið 2009, sem er 9,58 sekúndur.

Lyles var hins vegar langt frá því þar sem hann hafnaði í þriðja sæti er hann kom í mark eftir 9,77 sekúndur. 

Sigurvegari hlaupsins var Oblique Seville frá Jamaíku sem kom í mark eftir 9,77 sekúndur og landi hans Kishane Thompson sem var annar er hann kom í mark eftir 9,82 sekúndur.

Kvennamegin var það Bandaríkjakonan Melissa Jefferson-Wooden sem hljóp hraðast þegar hún kom í mark eftir 10,61 sekúndur.

Tina Clayton frá Jamaíku var önnur þegar hún hljóp á sínum besta tíma, eða 10,76 sekúndur t og hún Julien Alfred þurfti að sætta sig við brons er hún kom í mark eftir 10,84 sekúndur.

 

 

