Mótmælendur komu í veg fyrir að keppnin kláraðist

Ekkert varð úr því að keppendur í Spánarhjólreiðunum (s. Vuelta a Espana) gætu klárað lokadagleiðina í þessari þriggja vikna hjólakeppni í dag. Ástæðan var að mótmælendur hindruðu för keppenda með að ýta niður varnargirðingum inn á keppnisleiðina, auk þess sem til átaka kom við lögreglu sem beitti táragasi á mótmælendurna.
Mótmælin eru til komin vega samstöðu með palestínsku þjóðinni vegna aðgerða Ísraela og hefur reiði mótmælenda í miklum mæli beinst að einu af liðunum sem keppir, en það heitir Israel Premier Tech. Er liðið í eigu ísraelsks auðmanns og hefur legið undir ásökunum um ímyndarpússun í formi íþrótta (e. sportwashing).
Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hafði fyrr í dag sagt að hann dáðist að aðgerðum mótmælenda það sem af keppninni væri.
Þetta er ekki í fyrsta skiptið í ár sem mótmælendur hafa áhrif á keppnina, en bæði í dag og á elleftu dagleið var enginn sigurvegari þar sem ekki var hægt að klára hefðbundna dagleið. Þá var önnur dagleið stytt þegar ljóst var að mótmælendur höfðu farið inn á keppnisleiðina við endamarkið á þriðju dagleiðinni. Þar sem mótmælendur hindruðu alla umferð á keppnisleiðinni í höfuðborginni Madríd í dag þurfti einnig að hætta við hefðbundna verðlaunaafhendingu.
Spánarhjólreiðarnar eru ein af þremur stóru þriggja vikna hjólakeppnunum ár hvert ásamt Frakklandshjólreiðunum og Ítalíuhjólreiðunum. Þar sem oft eru hjólaðir um 200 km á hverri dagleið um almenna vegi og götur getur verið erfitt fyrir lögreglu að tryggja vel öryggi alla leiðina.
Mótmælendur hafa nýtt sér þennan auðvelda aðgang og verið mjög sýnilegir á fjölda dagleiða og hefur palestínski fáninn verið mjög sýnilegur síðustu þrjár vikur þar sem keppendur fara um. Keppendur hafa hins vegar lýst yfir áhyggjum af eigin öryggi, enda fara þeir um oft á 40-50 km/klst hraða og ef áhorfendur stökkva fyrir keppendur, eða draga borða yfir götur getur það skapað mikla hættu fyrir keppendurna. Höfðu því nokkrir keppendur á fyrri vikum keppninnar talað um að hætta keppni.
Fyrir dagleiðina í dag var orðið öruggt að Daninn Jonas Vingegaard, sem keppir fyrir Visma-Lease a bike, yrði krýndur sigurvegari í heildarkeppninni (e. general classification), en óvíst var með hver myndi taka dagleiðina. Þegar tæplega 60 km voru eftir mátti sjá í útsendingu að mótmælendur höfðu farið inn á götu í veg fyrir keppendur og þannig stoppað þá.
Þá bárust fréttir af því að mótmælendur hefðu víðar farið inn á keppnisleiðina og þrátt fyrir að um eitt þúsund lögreglumenn væru á vettvangi myndu þeir ekki geta passað upp á öryggi á keppnisbrautinni. Fljótlega gáfu því skipuleggjendur út að enginn sigurvegari yrði krýndur í dag og að staðan í heildarkeppninni í lok gærdagsins myndi standa sem lokaniðurstaða. Þá yrði ekkert af verðlaunaafhendingunni.
Í öðru sæti í heildarkeppninni varð Joao Almeida sem keppir fyrir UAE Team Emirates-XRG og í þriðja sæti varð Tom Pidcock sem keppir fyrir Q36,5.