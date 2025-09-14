Ricky Hatton látinn

Breski hnefaleikakappinn Ricky Hatton er látinn aðeins 46 ára að aldri.
Samkvæmt tilkynningum lögreglunnar í Manchester fannst hann látinn á heimili sínu snemma í morgun. Ekki er talið að um saknæmt athæfi hafi verið að ræða.
Hatton átti langan og farsælan feril á árunum 1997 - 2012 þar sem hann vann tittla í millivigt og létt-millivigt.
Hatton tilkynnti fyrir nokkrum vikum að hann ætlaði sér að snúa aftur í hringinn í desember, þrettán árum eftir að ferlinum lauk.
Gerð var heimildarmynd um líf Hattons árið 2023 þar sem fjallað var um baráttu hans við andleg veikindi.