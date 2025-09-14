Íþróttir | mbl | 14.9.2025 | 12:21 | Uppfært 12:39

Ricky Hatton látinn

Ricky Hatton fannst látinn á heimili sínu í morgun.
Ricky Hatton fannst látinn á heimili sínu í morgun. AFP/ Andrew Yates

Breski hnefaleikakappinn Ricky Hatton er látinn aðeins 46 ára að aldri.

Samkvæmt tilkynningum lögreglunnar í Manchester fannst hann látinn á heimili sínu snemma í morgun. Ekki er talið að um saknæmt athæfi hafi verið að ræða.

Hatton átti langan og farsælan feril á árunum 1997 - 2012 þar sem hann vann tittla í millivigt og létt-millivigt. 

Hatton tilkynnti fyrir nokkrum vikum að hann ætlaði sér að snúa aftur í hringinn í desember, þrettán árum eftir að ferlinum lauk.

Gerð var heimildarmynd um líf Hattons árið 2023 þar sem fjallað var um baráttu hans við andleg veikindi. 





