Skugginn af sjálfri sér í Tókýó

Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir náði ekki að tryggja sér sæti í úrslitakeppni kvenna í sleggjukasti á HM í frjálsum íþróttum í Tókýó í nótt.
Alls voru 35 keppendur sem tóku þátt í nótt þar sem aðeins tólf fara í úrslit. Guðrún hafnaði í 35. sæti keppninnar þar sem lengsta kast hennar var 64,94 metrar.
Fyrir mótið hafði Guðrún slegið Íslandsmet Elísabetar Rutar Rúnarsdóttur er hún kastaði 71,38 metra.
Þetta kast hefði dugað Guðrúnu þar sem hin írska Nicola Tuthill var með tólfta lengsta kastið eða um 70,70 metra.
Það var hin kanadíska Camryn Rogers sem kastaði lengst í undankeppninni í nótt eða um 77,52 metra.
Tveir Íslendingar eiga enn eftir að taka þátt á mótinu. Hann Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í spjótkasti á miðvikudaginn og Erna Sóley Gunnarsdóttir keppir í kúluvarpi á laugardaginn.