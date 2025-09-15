Íþróttir | mbl | 15.9.2025 | 14:40

Heimsmeistarar frá Nýja-Sjálandi og Sviss

Geordie Beamish er heimsmeistarai í 3.000 metra hindrunarhlaupi.
Geordie Beamish er heimsmeistarai í 3.000 metra hindrunarhlaupi. AFP/Andrej Isakovic

Geordie Beamish hrósaði sigri í 3.000 metra hindrunarhlaupi á HM í frjálsíþróttum í Tókýó í dag með því að skáka Soufiane El Bakkali frá Marokkó, sem hafði orðið heimsmeistari í greininni í síðustu tvö skipti.

Beamish hljóp á tímanum 8:33,88 mínútum og tryggði sér þannig gullverðlaunin en hinn 17 ára gamli Edmund Serem frá Keníu vann til bronsverðlauna.

Ditaji Kambundji frá Sviss tryggði sér heimsmeistaratitilinn í 100 metra grindahlaupi þegar hún hljóp á 12,24 sekúndum, sem er landsmet í Sviss.

Tobi Amusan frá Nígeríu hafnaði í öðru sæti og Grace Stark frá Bandaríkjunum varð þriðja.

mbl.is
