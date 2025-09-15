Íþróttir | mbl | 15.9.2025 | 6:00

„Í tísku að konur væru mjóar og litlar“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Tengdar fréttir

Dagmál

Lucie Stefaniková.

„Mamma mín vissi ekki hvað Ísland var“

» Fleiri tengdar fréttir

„Ég var í bæði handbolta og frjálsum íþróttum þegar ég var yngri,“ sagði kraftlyftingakonan Lucie Stefaniková í Dagmálum.

Lucie, sem er 29 ára gömul, setti Evrópumet í hnébeygju á dögunum á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum sem fram fór í Málaga á Spáni.

Stefnir á heimsmet í framtíðinni

Stefnir á heimsmet í framtíðinni

Var stór krakki

Lucie er fædd og uppalin í Tékklandi en flutti hingað til lands sem au pair fyrir tíu árum síðan.

„Ég var alltaf frekar stór krakki ég man ennþá eftir því þegar ég var vigtuð í 5. bekk,“ sagði Lucie.

„Allar stelpurnar í bekknum voru 35kg nema ég, ég var 50kg. Ég var alltaf best í íþróttum og hafnaði alltaf í fyrsta sæti á mínum yngri árum en ég var samt lítil í mér því ég var svo þung.

Þegar ég var að alast upp, árið 2008, var það í tísku að konur væru mjóar og litlar en í dag er þetta allt öðruvísi. Það er aðeins meira í tísku núna að konur séu sterkar,“ sagði Lucie meðal annars.

Viðtalið við Lucie í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lucie Stefaniková.
Lucie Stefaniková. mbl.is/Hallur Már

Tengdar fréttir

Dagmál

Lucie Stefaniková.

„Mamma mín vissi ekki hvað Ísland var“

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Óvissan er hluti af sjarmanum Grínaðist með að tvífari sinn hafi skotið Kirk Berskjölduð fyrir ástinni Deila um skuldbindingar
Fleira áhugavert
Deila um skuldbindingar Farþegar færðir því öryggisbúnaður fór í gang Tívolí opnar í Eimskipafélagshúsinu Fólk flytji í fæðingarheimili