„Ég var í bæði handbolta og frjálsum íþróttum þegar ég var yngri,“ sagði kraftlyftingakonan Lucie Stefaniková í Dagmálum.
Lucie, sem er 29 ára gömul, setti Evrópumet í hnébeygju á dögunum á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum sem fram fór í Málaga á Spáni.
Lucie er fædd og uppalin í Tékklandi en flutti hingað til lands sem au pair fyrir tíu árum síðan.
„Ég var alltaf frekar stór krakki ég man ennþá eftir því þegar ég var vigtuð í 5. bekk,“ sagði Lucie.
„Allar stelpurnar í bekknum voru 35kg nema ég, ég var 50kg. Ég var alltaf best í íþróttum og hafnaði alltaf í fyrsta sæti á mínum yngri árum en ég var samt lítil í mér því ég var svo þung.
Þegar ég var að alast upp, árið 2008, var það í tísku að konur væru mjóar og litlar en í dag er þetta allt öðruvísi. Það er aðeins meira í tísku núna að konur séu sterkar,“ sagði Lucie meðal annars.
