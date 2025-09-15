Myndir: Svíinn ærðist af fögnuði

Sænski stangarstökkvarinn Mondo Duplantis gat ekki leynt kæti sinni þegar hann tryggði sér heimsmeistaratitilinn í greininni í þriðja sinn og sló eigið heimsmet í 14. sinn á HM í frjálsíþróttum í Tókýó í dag.
Duplantis fagnaði vel og innilega með sínum nánustu og viðstöddum áhorfendum sem urðu vitni að því þegar hann skráði sig enn á ný í sögubækurnar.
Fjöldi ljósmyndara er eins og gefur að skilja í Tókýó og náðu nokkrum mögnuðum myndum af fögnuði Duplantis í dag:
Sam Kendricks og Emmanouil Karalis, sem unnu til brons- og silfurverðlauna, samgleðjast Duplantis.
AFP/Andrej Isakovic
Ljósmyndarar flykkjast að Duplantis eftir að hann sló heimsmetið í 14. sinn í dag.
AFP/Antonin Thuillier
Duplantis skellir í sjálfu í tilefni heimsmetsins og heimsmeistaratitilsins.
AFP/Andrej Isakovic
Duplantis kyssir kærustu sína.
AFP/Antoni Thuillier
Duplantis fagnar ásamt kærustu sinni.
AFP/Andrej Isakovic
Karalis, Duplantis og Kendricks hæstánægðir með afrek Svíans.
AFP/Andrej Isakovic