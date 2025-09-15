Íþróttir | mbl | 15.9.2025 | 10:31 | Uppfært 10:51

Ótrúleg dramatík í maraþoninu í Tókýó

Alphonce Felix Simbu kemur fyrstur í mark í nótt.
Alphonce Felix Simbu kemur fyrstur í mark í nótt. AFP/Kirill Kudryavtsev

Alphonce Felix Simbu frá Tansaníu kom fyrstur í mark í maraþoni karla á heimsmeistaramótinu í Tókýó í Japan í nótt.

Simbu kom í mark á tímanum 2:09,48 klukkustundum og var þremur hundraðshlutum úr sekúndu á undan Þjóðverjanum Amanal Petros sem varð annar.

Ítalinn Iliass Aouani varð þriðji á tímanum 2:09,53 klukkustundum en alls voru 88 keppendur skráðir til leiks frá 47 þjóðum.

Simbu er sá fyrsti frá Tansaníu til þess að vinna til gullverðlauna á heimsmeistaramóti en hann vann til bronsverðlauna í maraþoninu á HM 2017 í Lundúnum.

mbl.is
Fleira áhugavert
Brottfararstöð liður í að létta á fangelsum Eftirlit með Vítisenglunum: Allir lausir úr haldi Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar Segir hinn grunaða hafa verið vinstrisinnaðan
Fleira áhugavert
Eftirlit með Vítisenglunum: Allir lausir úr haldi Bragginn umdeildi lokaður almenningi Fellur frá kröfum: Álitaefni um Vestmannaeyjar Stórkostleg minnimáttarkennd Rússa