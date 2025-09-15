Skoraði sigurmarkið í framlengingu

Fjölnir og Skautafélag Akureyrar mættust í fyrsta leik sínum á Íslandsmóti karla í íshokkí í Egilshöllinni um helgina og þar réðust úrslit í framlengingu eftir æsispennandi leik.
Akureyringar náðu þar að knýja fram sigur, 5:4, þegar Heiðar Jóhannsson skoraði í framlengingunni en Fjölnir hafði áður komist í 3:1 og staðan var þannig þegar þriðji og síðasti leikhluti hófst.
Heiðar jafnaði metin í 4:4 rétt fyrir leikslok en hann og Unnar Rúnarsson skoruðu tvö mörk hvor fyrir SA og Ormur Jónsson eitt.
Andri Helgason, Hilmar Sverrisson, Gabríel Egilsson og Pétur Egilsson skoruðu mörk Fjölnis.
Til þess að Íslandsmótið sé löglegt hjá Alþjóða íshokkísambandinu þurfti að grípa til þess ráðs að láta ungmennalið SA og Fjölnis taka þátt í fyrsta hluta mótsins. Lið Hafnfirðinga hætti við þátttöku og því voru þrjú lið eftir, sem er of lítið.
Eftir einfalda umferð liðanna fimm, SA, Fjölnis, SR, og ungmennaliðanna tveggja, verður deildinni skipt í tvennt þannig að þrjú efstu liðin mætast innbyrðis það sem eftir er.