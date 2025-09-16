Íþróttir | mbl | 16.9.2025 | 22:07

Annað tap Íslandsmeistaranna

Ylfa Bjarnadóttir í baráttu við Sigrúnu Árnadóttur í leiknum í …
Ylfa Bjarnadóttir í baráttu við Sigrúnu Árnadóttur í leiknum í kvöld. mbl.is/Karítas

Íslandsmeistarar Fjölnis fara erfiðlega af stað á Íslandsmóti kvenna í íshokkí. Í kvöld heimsótti liðið SR í Skautahöllina í Laugardal. Unnu heimakonur í SR að lokum 3:1.

Fjölnir hefur því tapað fyrstu tveimur leikjum sínum á tímabilinu en SR var að leika sinn fyrsta leik á Íslandsmótinu.

Staðan var markalaus að lokinni fyrstu lotu en í annarri lotu sýndi SR á klærnar og komst í 2:0 með mörkum frá Gunnborgu Petru Jóhannsdóttur og Bríeti Maríu Friðjónsdóttur.

Í þriðju lotu minnkaði Flosrún Jóhannesdóttir muninn fyrir Fjölni en Brynja Líf Þórarinsdóttir tryggði SR svo tveggja marka sigur með þriðja marki heimakvenna.

mbl.is
