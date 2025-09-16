Annað tap Íslandsmeistaranna

Íslandsmeistarar Fjölnis fara erfiðlega af stað á Íslandsmóti kvenna í íshokkí. Í kvöld heimsótti liðið SR í Skautahöllina í Laugardal. Unnu heimakonur í SR að lokum 3:1.
Fjölnir hefur því tapað fyrstu tveimur leikjum sínum á tímabilinu en SR var að leika sinn fyrsta leik á Íslandsmótinu.
Staðan var markalaus að lokinni fyrstu lotu en í annarri lotu sýndi SR á klærnar og komst í 2:0 með mörkum frá Gunnborgu Petru Jóhannsdóttur og Bríeti Maríu Friðjónsdóttur.
Í þriðju lotu minnkaði Flosrún Jóhannesdóttir muninn fyrir Fjölni en Brynja Líf Þórarinsdóttir tryggði SR svo tveggja marka sigur með þriðja marki heimakvenna.