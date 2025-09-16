Heimsmeistari í fjórða sinn

Faith Kipyegon frá Keníu skráði sig í sögubækurnar í dag þegar hún varð heimsmeistari í 1.500 metra hlaupi kvenna í fjórða sinn á ferlinum. HM í frjálsíþróttum fer fram í Tókýó um þessar mundir.
Kipyegon hefur borið af í greininni undanfarin ár þar sem hún hefur nú orðið heimsmeistari þrisvar sinnum í röð eftir að hafa einnig orðið Ólympíumeistari á síðustu þremur leikum. Kipyegon hljóp á 3:52,15 mínútum í dag.
Hún er 31 árs og er heimsmetshafi í greininni. Hefur Kipyegon ekki tapað í úrslitum 1.500 metra hlaups á mótum í yfir fjögur ár.
Einungis heimsmetshafinn Hicham El Guerrouj hefur unnið til fjögurra gullverðlauna á heimsmeistaramótum í 1.500 metra hlaupi og hefur hún nú jafnað met Marokkóbúans.