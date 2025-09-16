McGregor verður ekki forseti

Írska bardagastjarnan Conor McGregor er hættur við að bjóða sig fram til forseta en hann greindi frá ákvörðuninni á samfélagsmiðlinum X.
Hinn 37 ára gamli McGregor tilkynnti um framboð sitt í september á síðasta ári en hefur nú hætt við.
Til þess að geta orðið forsetaefni þarf stuðning frá ákveðnum hluta þingsins en sá stuðningur var ekki til staðar fyrir UFC-stjörnuna.
Hann hefur ekki barist frá árinu 2021 er hann tapaði tvisvar gegn Dustin Poirier. Sá írski hefur vakið meiri athygli fyrir vandræði utan íþróttarinnar undanfarin ár, hann var m.a. sakaður um nauðgun og hefur verið dæmdur fyrir ofbeldisbrot.