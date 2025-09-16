Íþróttir | mbl | 16.9.2025 | 17:14

Varði heimsmeistaratitilinn

Ethan Katzberg hæstánægður með heimsmeistaratitilinn og mótsmetið.
Ethan Katzberg hæstánægður með heimsmeistaratitilinn og mótsmetið. AFP/Kirill Kudryavtsev

Ethan Katzberg frá Kanada reyndist hlutskarpastur í sleggjukasti karla á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Tókýó í dag. Tókst honum þannig að verja heimsmeistaratitil sinn frá árinu 2023.

Katzberg, sem er sömuleiðis ríkjandi ólympíumeistari í greininni, náði sínum besta árangri á ferlinum þegar hann kastaði 84,70 metra í dag.

Er einnig um mótsmet að ræða en heimsmet Yuriy Sedykh, 86,74 metrar, stendur enn óhaggað tæpum fjórum áratugum síðar, en það setti hann á EM 1986.

Merlin Hummel frá Þýskalandi vann sér inn silfurverðlaun með því að ná einnig sínum besta árangri, en hann kastaði 82,77 metra.

Bence Halasz frá Ungverjalandi tók bronsið með því að kasta 82,69 metra.

mbl.is
Fleira áhugavert
Orkuveitan sækir fram í Japan 4 ára stúlka send í bráðaaðgerð eftir mávabit Áhyggjur af tilfærslu til ríkisins Framkvæmdir ekki stöðvaðar
Fleira áhugavert
Kom ekki til greina að banna samkomuna Ánægð með aðgerð lögreglunnar Segja Ísrael hafa framið þjóðarmorð Telja eldgos geta brotist út á næstu vikum