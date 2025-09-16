Varði heimsmeistaratitilinn

Ethan Katzberg frá Kanada reyndist hlutskarpastur í sleggjukasti karla á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Tókýó í dag. Tókst honum þannig að verja heimsmeistaratitil sinn frá árinu 2023.
Katzberg, sem er sömuleiðis ríkjandi ólympíumeistari í greininni, náði sínum besta árangri á ferlinum þegar hann kastaði 84,70 metra í dag.
Er einnig um mótsmet að ræða en heimsmet Yuriy Sedykh, 86,74 metrar, stendur enn óhaggað tæpum fjórum áratugum síðar, en það setti hann á EM 1986.
Merlin Hummel frá Þýskalandi vann sér inn silfurverðlaun með því að ná einnig sínum besta árangri, en hann kastaði 82,77 metra.
Bence Halasz frá Ungverjalandi tók bronsið með því að kasta 82,69 metra.