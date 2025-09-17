Íþróttir | mbl | 17.9.2025 | 16:03

Sigraði með besta stökki ársins

Katie Moon vann gullverðlaun í stangarstökki.
Katie Moon vann gullverðlaun í stangarstökki. AFP/Kirill Kudryavtsev

Hin bandaríska Katie Moon bar sigur úr býtum í stangarstökki á HM í Tókýó í dag.

Hún stökk hæst 4,90 metra sem er besta stökk ársins í kvennaflokki. Landa hennar Sandi Morris varð önnur en hún stökk 4,85 metra. Tina Sutej frá Slóveníu tekur bronsið með 4,80 metra.

Ítalinn Mattia Furlani stökk lengst í langstökki í karlaflokki eða 8,39 metra. Er það hans besti árangur. Tajay Gayle frá Jamaíku stökk 8,34 metra og varð annar.

Faith Cherotich frá Keníu kom fyrst í mark í 3.000 metra hindrunahlaupi kvenna á 8:51,59 mínútum. Er það nýtt mótsmet. Hún kom fimm sekúndum á undan Winfred Yavi frá Barein sem varð önnur.

Þá vann Isaac Nader frá Portúgal 1.500 metra hlaup karla. Hann kom í mark á 3:34,10 mínútum, 0,2 sekúndum á undan Bretanum Jake Wightman.

