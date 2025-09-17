Sigraði með besta stökki ársins

Hin bandaríska Katie Moon bar sigur úr býtum í stangarstökki á HM í Tókýó í dag.
Hún stökk hæst 4,90 metra sem er besta stökk ársins í kvennaflokki. Landa hennar Sandi Morris varð önnur en hún stökk 4,85 metra. Tina Sutej frá Slóveníu tekur bronsið með 4,80 metra.
Ítalinn Mattia Furlani stökk lengst í langstökki í karlaflokki eða 8,39 metra. Er það hans besti árangur. Tajay Gayle frá Jamaíku stökk 8,34 metra og varð annar.
Faith Cherotich frá Keníu kom fyrst í mark í 3.000 metra hindrunahlaupi kvenna á 8:51,59 mínútum. Er það nýtt mótsmet. Hún kom fimm sekúndum á undan Winfred Yavi frá Barein sem varð önnur.
Þá vann Isaac Nader frá Portúgal 1.500 metra hlaup karla. Hann kom í mark á 3:34,10 mínútum, 0,2 sekúndum á undan Bretanum Jake Wightman.