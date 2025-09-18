Björn Borg opinskár um eiturlyfin og framhjáhaldið

Tennisgoðsögnin sænska Björn Borg er afar opinskár í nýrri ævisögu sinni sem ber nafnið Heartbeat eða Hjartsláttur.
Borg, sem vann ellefu risamót á ferlinum, glímdi við sína djöfla utan tennisvallarins meðan á ferlinum stóð.
„Ég upplifði sömu spennu þegar ég prófaði kókaín í fyrsta skipti og þegar ég var í tennis,“ skrifar hann m.a. í bókina.
Árið 1989 var hann hætt kominn í gleðskap sem fór úr böndunum. Var hann fluttur meðvitundarlaus á spítala. Fréttamiðlar á sínum tíma greindu frá að Borg hefði reynt að fremja sjálfsmorð en sú varð ekki raunin.
„Þetta var hættuleg blanda eiturlyfja, pilla og áfengis sem varð til þess að ég missti meðvitund. Ég róaðist í stutta stund eftir atvikið en svo hélt ég bara áfram að djamma.“
Björn var giftur rúmensku tenniskonunni Marianu Simionescu en þrátt fyrir það var hann duglegur að hitta annað kvenfólk.
„Ég heimsótti stundum vin minn Hugh Hefner í Playboy-höllina og þar voru alls konar freistingar sem var erfitt að standast,“ skrifaði Svíinn m.a.