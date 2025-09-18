Fyrsti heimsmeistarinn frá Botsvana

Collen Kebinatshipi frá Botsvana varð í dag fyrsti karlinn frá landinu sem vinnur heimsmeistaratitil í frjálsíþróttum þegar hann kom fyrstur í mark í 400 metra hlaupi á HM í Tókýó.
Kebinatshipi hljóp á 43,53 sekúndum og skákaði þannig Jereem Richards frá Trínidad og Tóbagó, sem hljóp á 43,72 sekúndum, og landa sínum Bayapo Ndori sem hljóp á 44,20 sekúndum.
Í 400 metra hlaupi kvenna vann hin bandaríska Sydney McLaughlin-Levrone heimsmeistaratitilinn og setti mótsmet í leiðinni þegar hún hljóp á 47,78 sekúndum.
McLaughlin-Levrone er margfaldur heims- og ólympíumeistari en þetta er í fyrsta sinn sem hún vinnur til gullverðlauna á stórmóti í 400 metra hlaupi.
Keshorn Walcott frá Trínidad og Tóbagó tryggði sér heimsmeistaratitilinn í spjótkasti karla með því að kasta lengst 88,16 metra.
Walcott braust fram á sjónarsviðið á Ólympíuleikunum í Lundúnum árið 2012 en þá varð hann mjög óvænt ólympíumeistari.
Beið Walcott, sem er 32 ára gamall, því í 13 ár eftir næsta stóra titli sínum og fyrsta heimsmeistaratitlinum.
Leyanis Pérez frá Kúbu vann sinn fyrsta heimsmeistaratitil í þrístökki utanhúss eftir að hafa hrósað sigri á HM innanhúss í Nanjing í Kína fyrr á árinu.
Pérez náði lengsta stökki ársins þegar hún stökk 14,94 metra, en hún stökk 14,93 metra þegar hún varð heimsmeistari innanhúss.
Ríkjandi ólympíumeistarinn Thea Lafond frá Dóminíku varð önnur er hún stökk 14,89 metra og heimsmetshafinn Yulimar Rojas frá Venesúela vann til bronsverðlauna með því að stökkva 14,76 metra.