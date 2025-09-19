Bol varði heimsmeistaratitilinn

Femke Bol vann til gullverðlauna annað heimsmeistaramótið í röð þegar hún kom fyrst í mark í 400 metra grindahlaupi kvenna, á besta tíma ársins, á HM í frjálsíþróttum í Tókýó í dag.
Bol hljóp á 51,54 sekúndum og var töluvert á undan Jasmine Jones frá Bandaríkjunum, sem varð önnur á 52,08 sekúndum. Er það besti árangur Jones á ferlinum.
Emma Zapletalova frá Slóvakíu sló landsmet og krækti í brons er hún hljóp á 53 sekúndum, en hún er fyrsta konan frá Slóvakíu sem kemst á verðlaunapall á heimsmeistaramóti í frjálsíþróttum.
Í 400 metra grindahlaupi karla tryggði ríkjandi ólympíumeistarinn Rai Benjamin frá Bandaríkjunum sér heimsmeistaratitilinn í fyrsta sinn en hann kom fyrstur í mark á 46,52 sekúndum.
Alison dos Santos frá Brasilíu varð annar á 46,84 sekúndum en hann varð heimsmeistari í greininni á HM í Bandaríkjunum árið 2022.
Abderrahman Samba frá Katar varð þriðji en hann hljóp á 47,06 sekúndum.