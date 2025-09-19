Íþróttir | mbl | 19.9.2025 | 15:31

Bol varði heimsmeistaratitilinn

Femke Bol er einstakur hlaupari.
Femke Bol er einstakur hlaupari. AFP/Philip Fong

Femke Bol vann til gullverðlauna annað heimsmeistaramótið í röð þegar hún kom fyrst í mark í 400 metra grindahlaupi kvenna, á besta tíma ársins, á HM í frjálsíþróttum í Tókýó í dag.

Bol hljóp á 51,54 sekúndum og var töluvert á undan Jasmine Jones frá Bandaríkjunum, sem varð önnur á 52,08 sekúndum. Er það besti árangur Jones á ferlinum.

Emma Zapletalova frá Slóvakíu sló landsmet og krækti í brons er hún hljóp á 53 sekúndum, en hún er fyrsta konan frá Slóvakíu sem kemst á verðlaunapall á heimsmeistaramóti í frjálsíþróttum.

Ólympíumeistarinn heimsmeistari í fyrsta sinn

Í 400 metra grindahlaupi karla tryggði ríkjandi ólympíumeistarinn Rai Benjamin frá Bandaríkjunum sér heimsmeistaratitilinn í fyrsta sinn en hann kom fyrstur í mark á 46,52 sekúndum.

Alison dos Santos frá Brasilíu varð annar á 46,84 sekúndum en hann varð heimsmeistari í greininni á HM í Bandaríkjunum árið 2022.

Abderrahman Samba frá Katar varð þriðji en hann hljóp á 47,06 sekúndum.

mbl.is
