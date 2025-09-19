Íþróttir | mbl | 19.9.2025 | 8:00

Eyðir miklum fjármunum í matarinnkaupin

„Ég vil að börnin mín alist upp á heilbrigðu heimili og séu ekki að spá of mikið í mat eins og ég gerði,“ sagði kraftlyftingakonan Lucie Stefaniková í Dagmálum.

Lucie, sem er 29 ára gömul, setti Evrópumet í hnébeygju á dögunum á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum sem fram fór í Málaga á Spáni.

Stefnir á heimsmet í framtíðinni

Stefnir á heimsmet í framtíðinni

Borðar kolvetni og prótein

Kraftlyftingarfólk borðar mikið og er Lucie þar engin undantekning.

„Ég borða mikið af kolvetni og próteinum,“ sagði Lucie.

„Það er oft sem maður er að drífa sig og ég gæti klárlega bætt mig þegar kemur að mataræðinu.

Það fylgir þessu mikill kostnaður og fyrsta hvers mánaðar fer ég í Costco og kaupi fullt af kjöti sem ég frysti,“ sagði Lucie meðal annars.

Viðtalið við Lucie í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Lucie Stefaniková.
Lucie Stefaniková. mbl.is/Hallur Már

