Íþróttir | mbl | 19.9.2025 | 9:03 | Uppfært 9:38

Schumacher-fjölskyldan í miklum vandræðum

Corinna og Michael Schumacher á góðri stundu.
Corinna og Michael Schumacher á góðri stundu. AFP/Thomas Coex

Fyrrverandi ökuþórinn Michael Schumacher og fjölskylda hans eru á barmi gjaldþrots eftir gríðarlegan sjúkrakostnað undanfarinn áratug.

Það er US Now sem greinir frá þessu en Michael, sem er í dag 56 ára gamall, lenti í alvarlegu skíðaslysi í frönsku ölpunum 29. desember árið 2013.

Schumacher var í dái í sex mánuði en hann hefur dvalið á sveitasetri í Sviss undanfarinn áratug ásamt fjölskyldu sinni og er lítið vitað um ástand hans í dag.

Segir fréttirnar um Schumacher falsfréttir
Segir fréttirnar um Schumacher falsfréttir

Hleypur á hundruðum milljóna

Samkvæmt erlendum fjölmiðlum er Schumacher bundinn við sjúkrarúm, getur ekki tjáð sig og nærist hann með aðstoð hjálpartækja.

Sjúkrakostnaður fjölskyldunnar hleypur á hundruðum milljóna króna og fer síst lækkandi en Corinna, eiginkona Michaels, hefur verið dugleg að selja eignir fjölskyldunnar til þess að standa straum af kostnaðinum.

Hún greindi hins vegar frá því að það kæmi að þeim tímapunkti að það væri ekkert eftir til þess að selja og að sú stund nálgaðist.

mbl.is
