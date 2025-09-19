Íþróttir | mbl | 19.9.2025 | 16:14 | Uppfært 18:20

Tryggði sér gullið með síðasta stökkinu

Pedro Pichardo stillir sér upp eftir sigurinn í dag. AFP/Kirill Kudryavtsev

Pedro Pichardo frá Portúgal tryggði sér heimsmeistaratitilinn í annað sinn í þrístökki karla þegar hann stökk 17,91 metra í þriðju og síðustu tilraun sinni á HM í frjálsíþróttum í Tókýó í dag.

Pichardo varð einnig heimsmeistari í greininni á HM 2022 í Bandaríkjunum og sömuleiðis ólympíumeistari á sama velli í Tókýó árið 2021.

Andrea Dallavalle frá Ítalíu kom sér í forystu með þriðja og síðasta stökki sínu upp á 17,64 metra áður en Pichardo skákaði honum með besta stökki ársins.

Dallavalle gerði sér því silfrið að góðu en Lazaro Martínez frá Kúbu vann brons með því að stökkva 17,49 metra.

