Tryggði sér gullið með síðasta stökkinu

Pedro Pichardo frá Portúgal tryggði sér heimsmeistaratitilinn í annað sinn í þrístökki karla þegar hann stökk 17,91 metra í þriðju og síðustu tilraun sinni á HM í frjálsíþróttum í Tókýó í dag.
Pichardo varð einnig heimsmeistari í greininni á HM 2022 í Bandaríkjunum og sömuleiðis ólympíumeistari á sama velli í Tókýó árið 2021.
Andrea Dallavalle frá Ítalíu kom sér í forystu með þriðja og síðasta stökki sínu upp á 17,64 metra áður en Pichardo skákaði honum með besta stökki ársins.
Dallavalle gerði sér því silfrið að góðu en Lazaro Martínez frá Kúbu vann brons með því að stökkva 17,49 metra.