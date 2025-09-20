Erna Sóley langt frá sínu besta

Ólympíufarinn og Íslandsmethafinn Erna Sóley Gunnarsdóttir endaði í 31. sæti af 35 keppenum í undankeppni í kúluvarpi á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Tókýó í nótt. Fyrir vikið náði hún ekki að tryggja sér sæti í úrslitum.
Erna Sóley kastaði fyrst 16,42 metra, næst 16,66 metra og loks 16,87 metra en Íslandsmet Ernu Sóleyjar er upp á 17,92 metra.
Samkeppnin er mikil í kúluvarpinu en Erna hefði þurft að bæta Íslandsmet sitt um rúmlegan hálfan meter til að komast í úrslit. Tólf keppendur komust í úrslit.
Hín þýska Yemisi Ogunleye kastaði lengst eða 19,65 metra.