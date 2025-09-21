Íþróttir | mbl | 21.9.2025 | 14:04

Bandaríkin í sérflokki á lokadeginum

Cole Hocker fagnar gullverðlaunum eftir 5000 metra hlaup karla.
Cole Hocker fagnar gullverðlaunum eftir 5000 metra hlaup karla. AFP/Philip Fong

Bandaríkin tryggði sér gullverðun í hinum ýmsu greinum á lokadegi HM í frjálsum íþróttum sem lauk í Tókýó í Japan í dag.

Bandaríkjamaðurinn Cole Hocker tryggði sér sigur í 5000 metra hlaupi karla í dag en hann átti frábæran endasprett sem skilaði honum í mark á tímanum 12:58.30. Í öðru sæti var Belginn Isaac Kimeli (12:58.78) og í þriðja sæti var Frakkinn Jimmy Gressier (12:59.33).

Þá vann Bandaríkin til gullverðlauna í 4x100 metra boðhlaupi karla og einnig í 4x100 metra boðhlaupi kvenna. Einnig vann bandaríska 4x400 metra boðhlaupsveit kvenna til gullverðlauna á nýju heimsmeistaramótsmeti 3:16.61.

Botswana vann til gullverðlauna í 4x400 metra boðhlaupi karla en þar var Bandaríkin í öðru sæti og Suður-Afríka í því þriðja.

Leo Neugebauer liggur á blautri hlaupabrautinni í Tókýó eftir að …
Leo Neugebauer liggur á blautri hlaupabrautinni í Tókýó eftir að hafa tryggt sér gullverðlaun í tugþraut. AFP/Antonin Thuillier

Úrslit hástökkskeppni kvenna fór einnig fram í dag og þar vann hin ástralska Nicole Olyslagers til gullverðlauna en hún fór yfir 2.00 metra. Í öðru sæti var hin pólska Maria Zodzik á persónulegu meti en hún fór einnig yfir 2.00 metra en í fleiri tilraunum en Olyslagers. Yaroslava Mahuchikh frá Úkraínu endaði í þriðja sæti en hún vippaði sér yfir 1.97 metra.

Þá vann Leo Neugebauer frá Þýskalandi til gullverðlauna í tugþraut karla með 8804 stig sem er besti árangur ársins. Í öðru sæti var Ayden Owens-Delerme frá Púertó Ríkó með 8784 stig og Kyle Garland frá Bandaríkjunum varð þriðji með 8703 stig.

mbl.is
