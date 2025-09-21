Íþróttir | mbl | 21.9.2025 | 8:00

„Ég var of þung og fékk ekki að keppa“

„Ég er manneskja sem skamma sjálfa mig og það getur verið erfitt,“ sagði kraftlyftingakonan Lucie Stefaniková í Dagmálum.

Lucie, sem er 29 ára gömul, setti Evrópumet í hnébeygju á dögunum á Evrópumeistaramótinu í kraftlyftingum sem fram fór í Málaga á Spáni.

Stefnir á heimsmet í framtíðinni

Gekk allt illa

Lucie eignaðist sitt þriðja barn í maí árið 2023 en snéri aftur til keppni í kraflyftingum síðar á árinu.

„Ég keppti á móti í Eistlandi, fimm mánuðum eftir að ég eignaðist mitt þriðja barn, og hún kom með mér út að keppa,“ sagði Lucie.

„Það gekk allt illa og ég var nálægt því að klára ekki mótið því mér gekk það illa. Það sama var upp á teningnum á HM. Hún var orðin eins árs þá, stelpan mín, og ég fór ein út.

Líkaminn minn vann ekki með mér og ég náði ekki þyngd og fékk því ekki að keppa, þannig virka kraftlyftingar. Ég var of þung og fékk ekki að keppa,“ sagði Lucie meðal annars.

Viðtalið við Lucie í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

